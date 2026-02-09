شيروان دوبرداني: الكتل الكوردستانية ستحصل على رئاسة ثلاث إلى أربع لجان دائمة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يعقد مجلس النواب العراقي جلسته اليوم، حيث يتضمن أحد بنودها التصويت على تشكيل اللجان الدائمة. ومن بين مجموع 25 لجنة دائمة في البرلمان، ستكون رئاسة ثلاث إلى أربع لجان من نصيب الكتل الكوردستانية.

وبحسب جدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، فمن المقرر أن تُعقد اليوم الاثنين، 9 شباط 2026، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الأول للدورة الانتخابية السادسة، والتي تتضمن فقرتين:

1- تأدية اليمين الدستورية لعدد من النواب.

2- التصويت على تشكيل اللجان النيابية الدائمة.

ووفقاً للمعلومات الواردة حول الفقرة الثانية من جلسة البرلمان، سيتم توزيع مجموع النواب على 25 لجنة. وفي هذا السياق، صرح النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "ستحصل الكتل الكوردستانية على رئاسة ثلاث إلى أربع لجان، بالإضافة إلى تولي منصب النائب الأول والثاني في ست إلى سبع لجان أخرى".

وأضاف دوبرداني: "سيتولى الشيعة رئاسة 11 لجنة، بينما يتولى السنة رئاسة ست لجان، كما سيكون للمكونات الأخرى حصة في رئاسة اللجان".

وأشار أيضاً إلى أنه بعد توزيع النواب على اللجان، سيتولى العضو الأكبر سناً في كل لجنة رئاستها بشكل مؤقت.