الرئيس بارزاني يعزي علي عوني بوفاة والدته

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني برقية تعزية إلى السياسي الكوردي علي عوني إثر وفاة والدته السيدة (حيزران سليمان).

نص برقية الرئيس بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز علي عوني،

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والدتكم السيدة (حيزران سليمان).

نتوجه إليكم وإلى عائلتكم وذويكم وأقاربكم بخالص العزاء والمواساة، ونشاطركم أحزانكم بهذا المصاب.

نسأل الله القدير أن يتغمد روح والدتكم المغفور لها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون