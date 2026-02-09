مؤسسة بارزاني الخيرية تنشر إحصائيات نشاطاتها في روجآفا (غرب كوردستان)

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نشرت مؤسسة بارزاني الخيرية إحصائيات مفصلة حول نشاطاتها الإغاثية في روجآفا، والتي شملت توزيع وقود التدفئة، تقديم الوجبات الساخنة، وتوفير الخدمات الصحية.

وأعلنت المؤسسة في بيان لها اليوم الاثنين، 9 شباط 2026، أنها أوصلت 367 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى روجآفا منذ اليوم الأول لاندلاع الأحداث وحتى يوم الأحد الموافق 8 شباط 2026.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة قدمت حتى الآن 89,670 وجبة طعام ساخنة للأهالي، فيما بلغ عدد العائلات المستفيدة من المساعدات المتنوعة 15,195 عائلة.

وفيما يخص ملف الطاقة والخدمات، أوضحت المؤسسة أنه تم توزيع 332,492 لتراً من (وقود التدفئة) على 9,064 عائلة. كما تم تقديم الرعاية والخدمات الصحية لـ 7,952 شخصاً.

وعلى صعيد دعم العمالة المحلية، أعلنت المؤسسة أنها وفرت حتى الآن فرص عمل لـ 906 عمال ضمن مشاريعها ونشاطاتها في المنطقة.