مصطفى شيخ مسلم: دمشق وعدت برفع الحصار عن كوباني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- التقى وفد أمني من "الآسايش" في حلب بمسؤولين في الحكومة السورية، حيث تعهد الجانب الحكومي برفع الحصار عن المنطقة وتوفير الخدمات الأساسية.

وكشف مستشار الإدارة الذاتية، مصطفى شيخ مسلم، لـ "كوردستان 24"، تفاصيل الاجتماعات التي جرت في حلب بين وفد من كوباني ومسؤولين في الحكومة السورية. وأوضح أن الاجتماع عُقد في "أجواء إيجابية"، وكان المحور الأساسي فيه هو رفع الحصار عن مدينة كوباني وريفها.

وأوضح شيخ مسلم أن المسؤولين الحكوميين وعدوا بفتح الطرق وإنهاء الحصار المشدد المفروض على المدينة، فضلاً عن تقديم تسهيلات لتأمين وصول الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والدواء والحليب، مع السماح بوصول مادة "المازوت" (الديزل) إلى المؤسسات الخدمية.

وشدد مستشار الإدارة الذاتية قائلاً: "هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة وعوداً مماثلة؛ فقد أُبرمت عدة اتفاقيات سابقاً دون أن يتغير شيء على أرض الواقع. نأمل أن يتم الوفاء بالوعود هذه المرة لإنقاذ الأهالي من هذه الأزمة الإنسانية".

وأضاف: "تعاني كوباني حالياً من نقص حاد في الكهرباء ومياه الشرب، كما أن خدمة الإنترنت السورية مقطوعة منذ عام كامل، ويتم الاعتماد حالياً فقط على شبكة شركة (آرسيل) أو الإنترنت التركي، وهما لا يتوفران بشكل دائم".

وحول توزع القوى الميدانية، كشف شيخ مسلم أن قوات الحكومة السورية تتمركز في المناطق الريفية مثل (القناية) و(شيوخ/ شيخلر)، في حين يظل الملف الأمني داخل مركز مدينة كوباني بيد قوات "الآسايش" والإدارة الذاتية.

وفي الختام، أكد مسلم أن رفع الحصار هو حق إنساني لأهالي المنطقة، ولا ينبغي تحويله إلى ورقة للمساومات السياسية المؤقتة.