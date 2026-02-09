مسرور بارزاني يهنئ ديلان يشيلغوز بتوليها منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع في هولندا

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، برقية تهنئة إلى السياسية الكوردية ديلان يشيلغوز (Dilan Yeşilgöz)، بمناسبة تسنمها مهام منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع في مملكة هولندا.

وقال رئيس الحكومة في تدوينة عبر حسابه الرسمي: "أهنئ ديلان يشيلغوز بحرارة بمناسبة توليها مهام منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع في هولندا".

وأكد مسرور بارزاني على متانة الروابط الثنائية، قائلاً: "نحن نثمن عالياً علاقاتنا مع هولندا، ونتطلع إلى مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات".

يُذكر أن ديلان يشيلغوز، وهي سياسية هولندية من أصول كوردية، قد شغلت سابقاً منصب وزيرة العدل والأمن، وتعد اليوم واحدة من أبرز الشخصيات السياسية في الحكومة الهولندية الجديدة.