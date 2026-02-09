الیابان تعید تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم

منذ 4 ساعات

كوردستان 24- أُعيد تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم في اليابان يوم الاثنين للمرة الثانية خلال فترة وجيزة. وكانت المحطة متوقفة عن العمل منذ عام 2011، في أعقاب الكارثة النووية التي شهدتها الدولة الواقعة في شرق آسيا.

وقد تم البدء مجدداً بتشغيل واحد من المفاعلات السبعة في محطة "كاشيوازاكي-كاريوا" (Kashiwazaki-Kariwa) في تمام الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي.

وكانت محاولة سابقة في 21 كانون الثاني قد توقفت بعد يوم واحد من بدئها، إثر انطلاق إنذار في نظام الأمان. وقالت الشركة المشغلة إن النظام رصد تغيرات طفيفة في التيار الكهربائي بأحد الكابلات، لكنها كانت لا تزال ضمن الحدود الآمنة، وقد تم تعديل الإعدادات منذ ذلك الحين.

يُذكر أن اليابان قامت بإغلاق محطاتها النووية في عام 2011 عقب زلزال بحري عنيف وتسونامي ضرب الساحل الشمالي الشرقي، وهي الكارثة الطبيعية التي تسببت في تضرر محطة فوكوشيما النووية. وفي السنوات الأخيرة، أُعيد تشغيل العديد من المنشآت النووية في البلاد.