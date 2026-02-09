نيچيرفان بارزاني يبحث مع القنصل الأميركية مستجدات الإقليم والعراق وتطورات المنطقة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبلَ رئيسُ إقليم كوردستان، نيچيرفان بارزاني، صباحَ اليوم الاثنين 9 شباط/فبراير 2026، القنصلَ العامَّ للولايات المتحدة الأميركية لدى إقليم كوردستان، غويندلِن غرين.

وجرى خلال اللقاء بحثُ الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان، والخطوات الجارية لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم، حيث شدّد الجانبان على أهمية التفاهم والتعاون بين القوى السياسية لإنجاح العملية السياسية.

كما تناول اللقاء العلاقات بين أربيل وبغداد، وآخر التطورات المتعلقة بالعملية السياسية في العراق، ولا سيما ما يتصل بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وأكّد الطرفان ضرورة إنجاح المسار السياسي والحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد.

وفي محورٍ آخر، ناقش الجانبان الأوضاع في سوريا، إلى جانب آخر مستجدات المنطقة بشكل عام، في إطار تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.