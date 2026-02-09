تربية الإقليم ترسل 6 آلاف كتاباً كوردياً إلى الجالية الكوردستانية في أوروبا

سامان سيويلي: سنوفر كافة المستلزمات لدعم تعليم اللغة الكوردية في المهجر

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أرسلت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان شحنة تضم ستة آلاف كتاب مدرسي لتعليم اللغة الكوردية (باللهجة الكرمانجية) لطلاب الجالية الكوردستانية في أوروبا. وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم الوزارة، سامان سيويلي، لـ "كوردستان 24" بأن الوزارة ملتزمة بتوفير كافة المتطلبات والدعم اللازم للطلاب في المهجر.

وأوضح سامان سيويلي، في بيان أصدره اليوم الاثنين 9 شباط 2026، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية و"كونفدرالية الجالية الكوردستانية"، كجزء من جهود دعم التعليم وحماية اللغة الكوردية خارج البلاد.

وأشار إلى أن الكتب، التي طُبعت في مطابع الوزارة، بلغ وزنها طنين و570 كيلوغراماً، وجرى إرسالها عبر شاحنة مخصصة إلى أوروبا.

وبين البيان أن هذه الكتب مخصصة للمستويات الدراسية من الصف الأول وحتى الخامس الأساسي، وسيتم توزيعها على 14 مدرسة لتعليم اللغة الكوردية (باللهجة الكرمانجية) في دول: ألمانيا، سويسرا، النمسا، الدنمارك، ولوكسمبورغ.

وحول خطط الوزارة للاهتمام بلغة الأم في المهجر، قال سيويلي لـ "كوردستان 24": "تقدم وزارة التربية كافة التسهيلات لتعليم اللغة الكوردية في الخارج، من خلال توفير الكتب المنهجية، وافتتاح دورات تخصصية، وتأمين المستلزمات الدراسية الأخرى".

كما كشف المتحدث عن خطة لتسجيل أسماء كافة طلاب الجالية الكوردية الذين يدرسون بلغتهم الأم ضمن نظام (E-Parwarda) الإلكتروني، وهو النظام الرسمي الخاص ببيانات الطلاب والمعلومات الدراسية في كافة المراحل التابعة للوزارة.

يُذكر أن هذه المبادرة ليست الأولى؛ إذ أرسلت وزارة التربية في 25 تشرين الأول 2025 شحنة سابقة ضمت 8500 كتاب كوردستاني باللهجتين السورانية والبادينية، بوزن طنين و320 كيلوغراماً، إلى المدارس الكوردية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.