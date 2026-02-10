مقتل شخصين في ضربة أميركية ضد قارب يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادىء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الأميركي الاثنين، أن شخصين قتلا في أحدث ضرباته ضد قارب يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ.

وتشن إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ أيلول/سبتمبر الماضي عملية عسكرية ضد من تسميهم "إرهابيي المخدرات" الذين ينشطون في منطقة الكاريبي والمحيط الهادىء انطلاقا من فنزويلا.

وقالت القيادة الجنوبية الأميركية في الجيش الاميركي في بيان على منصة اكس "قتل اثنان من إرهابيي المخدرات ونجا واحد من الضربة".

أضافت أنه تم إخطار خفر السواحل الأميركي "بتفعيل نظام البحث والإنقاذ للشخص الناجي".

ولم يقدم مسؤولو إدارة ترامب أي دليل قاطع على تورط هذه القوارب في تهريب المخدرات، ما أثار الجدل حول شرعية العمليات واعتبارها اعدامات خارج نطاق القضاء.

ووصل إجمالي عدد القتلى جراء الضربات الاميركية ال38 حتى الآن، إلى 130 على الأقل.

وهذه هي الضربة الثالثة ضد قارب مخدرات مزعوم، يعلن عنها الجيش الأميركي منذ إلقاء القوات الخاصة الأميركية القبض في كانون الثاني/يناير على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكان مادورو يكرر دائما قبل سجنه أن الحملة العسكرية الأميركية في الكاريبي والمحيط الهادىء تهدف إلى تغيير نظامه.

وفي الشهر الماضي، رفع أقارب رجلين من ترينيداد قُتلا في إحدى الضربات دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بتهمة القتل الخطأ في ضربة نفذت بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر.

AFP