جلسة حوارية حول "إي-پسولة".. مسرور بارزاني: التحول الرقمي ضرورة لتطوير الاقتصاد وهدفنا خدمة المواطنين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة أربيل، اليوم الثلاثاء 10 شباط 2026، الإعلان رسمياً عن إطلاق مشروع "إي-پسولة" (E-Psule)، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، وحشد غفير من المستثمرين ورجال الأعمال من الإقليم وعموم العراق.

وفي إطار مراسم الإطلاق، شارك رئيس الوزراء مسرور بارزاني في ندوة حوارية (Panel) بعنوان "الرحلة الرقمية: من الرؤية إلى التنفيذ".

وفيما يلي أبرز ما جاء في حديث رئيس الوزراء خلال الندوة:

مشروع "إي-پسولة" يمثل إنجازاً وطنياً كبيراً، ويمكن للعراق بأكمله الاستفادة منه.

بإمكان جميع العراقيين في كافة أنحاء البلاد الاستفادة من الخدمات التي يوفرها مشروع "إي-پسولة".

إن الهدف الأسمى من كافة مشاريعنا هو خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءات معاملاتهم اليومية.

اقتصادات دول العالم التي تعتمد بشكل كلي على الدفع النقدي (الكاش) لا تشهد تطوراً كبيراً، لذا من الضروري جداً العمل على تطوير وتعزيز الأنظمة الرقمية.

خدماتنا موجهة لجميع المواطنين دون أي تمييز جغرافي.

نسعى من خلال هذه الخطوات إلى خلق علاقة أفضل وأكثر سلاسة بين المواطنين والتجار.

لن يُحرم أي مواطن أو أي مدينة في الإقليم من خدماتنا، فهدفنا شمول الجميع.

الخدمات الرقمية التي أطلقناها مثل (إي-پسولة، رووناکی، حسابي "هەژماری من"، وغيرها) هي مشاريع متكاملة يكمل بعضها بعضاً.

لو كان لدينا عدد من الشخصيات مثل السيد (علي العلاق)، لربما تمكنا من تجاوز الأزمات المالية في العراق اليوم.

الإصلاح في القطاع المصرفي أمر بالغ الأهمية، لأن المصارف بإمكانها لعب دور ريادي في دفع عجلة اقتصاد البلاد نحو الأمام.

جيل الشباب الحالي يمتلك مهارة عالية في التعامل مع التكنولوجيا، بينما يحتاج جيلنا السابق إلى الإرشاد والتوجيه حول كيفية استخدام والتعامل مع الخدمات الرقمية الجديدة.

حالياً، يتمتع نحو 80% من سكان إقليم كوردستان بخدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة. وبحسب التقارير التي تلقيتها من فريقي العملي، فإنه بحلول فصل الصيف القادم، ستتوفر الكهرباء على مدار الساعة في عموم الإقليم.

في مشروع "رووناکی" ، المواطن هو المسؤول الأول عن نمط استهلاكه للكهرباء؛ فمن يستهلك كميات أكبر سيدفع مبالغ أكثر، ومن يرشد استهلاكه ستكون كلفته أقل.

الحكومة لا تتدخل إطلاقاً في تحديد أو تغيير أسعار الكهرباء، والمواطنون وحدهم هم المسؤولون عن كيفية وإدارة استهلاكهم للطاقة.

اعتباراً من اليوم ولمدة 30 يوماً القادمة، سيتم منح خصم بنسبة 20% لكل مواطن يسدد فواتير الكهرباء عبر مشروع "إي-پسولة" (E-Psule)، وذلك تقديراً ومراعاة للوضع المالي للمواطنين.

في إطار مشروع "رووناکی" تم إيقاف وإطفاء أكثر من 4 آلاف مولدة أهلية كانت تتسبب في تلوث الهواء والمياه.

بفضل مشروع "رووناکی"، أصبح الهواء والمياه في كوردستان أكثر نظافة ونقاءً.

أحمد الله تعالى لأننا استطعنا الإيفاء بالوعود التي قطعناها لمواطنينا سابقاً؛ وهذا ما عزز ثقة الشعب بنا وساهم في تحسين العلاقة بين الحكومة والمواطن.

شعب كوردستان يلمس الآن وبشكل ملموس نتائج ومنجزات أعمالنا.

نحن نعمل على تطوير كافة القطاعات، وما زلنا في البداية؛ فهناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا لنقوم به مع المواطنين معاً من أجل بلدنا. لدينا خطط طموحة جداً لمستقبل كوردستان، وأنا بحاجة إلى دعم الناس وصبرهم وثقتهم.

نسعى لتطوير كوردستان عاماً بعد عام، وبإمكاننا الاستفادة من التجارب الناجحة لدول العالم في هذا المجال. وأؤكد مجدداً: التقدم والازدهار ليس لهما سقف أو أفق يحدهما.

يتبع..