ثورة رقمية في خدمات كوردستان.. مسرور بارزاني يعلن انطلاق 'إي-پسولة' لإنهاء عصر التعامل النقدي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة أربيل، اليوم الثلاثاء 10 شباط 2026، انطلاقة نوعية في مسار التحول الرقمي بإقليم كوردستان، حيث أعلن رئيس الحكومة مسرور بارزاني رسمياً عن إطلاق مشروع "إي-پسولة" (E-Psule) للخدمات الإلكترونية، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، وحشد غفير من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العراق.

رؤية رقمية عابرة للحدود

وخلال ندوة حوارية بعنوان "الرحلة الرقمية: من الرؤية إلى التنفيذ"، أكد مسرور بارزاني أن مشروع "إي-پسولة" يمثل إنجازاً وطنياً كبيراً يتجاوز حدود الإقليم ليخدم العراق بأكمله، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو تبسيط إجراءات المواطنين وتعزيز الشفافية. وأوضح بارزاني أن الاقتصادات الحديثة لا يمكن أن تتطور بالاعتماد الكلي على الدفع النقدي (الكاش)، مما يجعل تطوير الأنظمة الرقمية ضرورة ملحة لخلق علاقة سلسة بين المواطن والتاجر والدولة.

حوافز للمواطنين وإصلاح مصرفي

وفي خطوة تشجيعية، أعلن رئيس الحكومة عن منح خصم بنسبة 20% على فواتير الكهرباء لكل مواطن يسدد التزاماته عبر منصة "إي-پسولة" خلال الـ 30 يوماً القادمة، مراعاةً للأوضاع المالية للأهالي. كما أثنى بارزاني على دور محافظ البنك المركزي علي العلاق، معتبراً أن الإصلاح المصرفي هو الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية، وداعياً لتعزيز دور المصارف في قيادة عجلة الاقتصاد.

ثورة في قطاع الطاقة والبيئة

وعلى صعيد الخدمات الأساسية، كشف رئيس الوزراء عن نجاحات مشروع "رووناکی" (النور)، مؤكداً أن نحو 80% من سكان الإقليم يتمتعون الآن بكهرباء مستمرة على مدار 24 ساعة، مع توقعات بشمول كافة مناطق كوردستان بالخدمة الكاملة بحلول الصيف المقبل.

وأشار بارزاني إلى الأثر البيئي الإيجابي لهذه الخطوات، حيث تم الاستغناء عن أكثر من 4 آلاف مولدة أهلية كانت تتسبب في تلوث الهواء والمياه، مؤكداً أن المواطن أصبح اليوم شريكاً في إدارة استهلاكه للطاقة، حيث تعتمد كلفة الفاتورة على نمط الاستخدام الشخصي دون تدخل حكومي في الأسعار.

رسالة ثقة للمستقبل

واختتم رئيس حكومة إقليم كوردستان حديثه بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكداً أن الحكومة أوفت بوعودها مما عزز جسور الثقة المتبادلة. وقال: "نحن في بداية الطريق لتطوير كافة القطاعات، ولدينا خطط طموحة لمستقبل كوردستان تتطلب تعاون الجميع وصبرهم، فمسيرة التقدم والازدهار ليس لها سقف يحدها".

ويُعد "إي-پسولة" منصة رقمية آمنة استحدثتها حكومة إقليم كوردستان لدفع الفواتير والوصولات إلكترونياً. تتيح هذه المنصة إتمام عمليات الدفع بسرعة وأمان عالٍ، وهي متاحة للخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تتميز عمليات الدفع عبر المنصة بأنها مجانية بالكامل، حيث لا تُفرض أي رسوم إضافية أو عمولات على المستخدمين.