مسرور بارزاني: الديمقراطي الكوردستاني يسعى لتشكيل الحكومة في أقرب وقت بناءً على الاستحقاق الانتخابي

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 10 شباط 2026، ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، مشيراً إلى أن ذلك يصب في المصلحة العامة.

وفي تصريح صحفي حول مسار التفاهمات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، قال مسرور بارزاني: "نرى أنه من الأفضل تشكيل حكومة إقليم كوردستان في وقت قريب جداً، لأن هذا الأمر يصب في مصلحة جميع مواطني كوردستان".

وأضاف رئيس الحكومة: "إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة مراعاة الاستحقاقات الانتخابية ونتائج التصويت، لتكون هذه النتائج ركيزة أساسية لبناء حكومة موحدة وشاملة على مستوى كوردستان بأسرها".

يتبع..