برايان ماست: لدينا شكوك قوية بشأن مستقبل سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، على مكانة الجنرال مظلوم عبدي كحليف استراتيجي وموثوق لواشنطن، معرباً في الوقت نفسه عن شكوك عميقة تحيط باستقرار سوريا المستقبلي تحت سلطة أحمد الشرع.

وفي تصريح صحفي خصّ به (كوردستان 24)، قال ماست: "سأستمر في التواصل والحديث مع الجنرال مظلوم عبدي؛ فقد كان الصوت الأكثر وضوحاً في الالتزام بالاتفاقات وحليفاً جديراً بالثقة، وسنظل على اتصال دائم معه".

وأشار عضو الكونغرس إلى أن "هناك شكوكاً كبيرة تحوم حول استقرار سوريا في المستقبل، وبالأخص عند النظر إلى تحركات وأفعال أحمد الشرع، وقضية دمج واستيعاب كافة المكونات السورية في العملية السياسية".

وأضاف ماست: "لديهم فرصة لتحسين الأوضاع. لقد تحدثت مع أحمد الشرع والتقيته، وعندما سألته: (ألسنا أعداء؟)، أعرب عن رغبته في تأمين مستقبل أفضل للمواطنين".