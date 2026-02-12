تفاهمات متقدمة بين بغداد وأربيل لتوحيد التعرفة الجمركية وتطبيق الأنظمة الإلكترونية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية، ثامر قاسم، اليوم الخميس، عن وصول بغداد وأربيل إلى مراحل متقدمة من التفاهم العملي بشأن توحيد التعرفة الجمركية بين المنافذ الاتحادية ومنافذ إقليم كوردستان.

وأكد قاسم أن الإقليم أبدى استجابة فعلية للالتزام بالقرار الاتحادي رقم (597) وكافة التعليمات الصادرة عن الحكومة المركزية. وكشف عن عقد اجتماعات مكثفة في بغداد خلال اليومين الماضيين أسفرت عن اتفاقيات مبدئية وتفاهمات واقعية لتوحيد السياسات الجمركية، واصفاً هذه الخطوة بأنها "انعطافة مهمة" ستسهم في حل الإشكالات العالقة وتنظيم حركة التجارة.

وفي إطار التنسيق المستمر، أشار مدير الجمارك إلى تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة البضائع المستوردة عبر إقليم كوردستان (خاصة منفذ إبراهيم الخليل) وتنظيم التحويلات المالية الخاصة بها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء. كما أوضح أن هناك تفاهمات متطورة مع الإقليم لتطبيق نظام "الأسيكودا" الإلكتروني، الذي سيحكم السيطرة على المنافذ ويمنع التدخل البشري وغسل الأموال، مما يرفع التصنيف الاقتصادي للعراق ككل.

وبين قاسم أن التعرفة الجديدة، التي تم التفاهم عليها مع الإقليم، تركز على السلع الأكثر استيراداً بهدف حماية العملة الصعبة (الدولار) وترشيد الاستيراد، تزامناً مع منح إعفاءات ضريبية وجمركية تصل لـ 10 سنوات للمشاريع الاستثمارية والصناعية المحلية.

وأكدت الهيئة أن مغادرة نظام "الرسم المقطوع" والتوجه نحو سياسة جمركية وطنية موحدة بالتعاون مع الإقليم، سيعزز موارد الدولة ويخلق بيئة جاذبة للمستثمرين بفضل الشفافية والدقة التي يوفرها النظام الإلكتروني الجديد.

المصدر : وكالة الانباء العراقية