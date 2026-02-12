الرئيس بارزاني يستقبل سفير دولة الكويت لدى العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، يوم الخميس 12 شباط 2026، في منتجع صلاح الدين (بيرمام)، حسن محمد زمان، سفير دولة الكويت لدى العراق.

خلال اللقاء، الذي حضره عثمان داود، القنصل الكويتي في أربيل، عبر السفير الكويتي عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني، ونقل إليه تحيات وتقدير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. كما أكد السفير على متانة العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة التي تربط بين الشعبين الكويتي والكوردستاني، مشيداً بنضال وتضحيات شعب كوردستان في سبيل نيل الحرية.

من جانبه، حمل الرئيس بارزاني السفير الكويتي تحياته الخاصة إلى أمير دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق، مشيراً إلى "الألم المشترك" والمعاناة التي واجهها الشعبان الكوردستاني والكويتي إبان عهد النظام العراقي السابق، مشدداً على ضرورة تعميق العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى التباحث حول الأوضاع الراهنة والتحديات والتهديدات التي تواجه استقرار المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مستجدات العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان.