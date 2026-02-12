محافظة أربيل تعلن تقليص الدوام الرسمي وتصدر حزمة قرارات خاصة بشهر رمضان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ترأس محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الخميس 12 شباط 2026، اجتماعاً موسعاً لبحث الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، ووضع آليات لضبط أسعار السلع والبضائع وحماية المستهلكين.

وخلص الاجتماع، بعد مناقشة أوضاع السوق واحتياجات المواطنين، إلى إصدار القرارات التالية:

تقليص الدوام الرسمي: تقرر تقليص الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية ضمن حدود محافظة أربيل بمقدار ساعة واحدة خلال شهر رمضان، ليبدأ الدوام في تمام الساعة 9:00 صباحاً.

تكثيف الرقابة على الأسواق: أوعز المحافظ للجان القائمقامية، والتجارة، والبلدية، والصحة بمواصلة مراقبة الأسواق وتكثيف جولاتها التفتيشية خلال أيام الشهر الفضيل لضمان استقرار الأسعار.

منع الاحتكار والمضاربة: أكد الاجتماع على منع أي محاولة لاستغلال شهر رمضان لرفع أسعار المواد الأساسية أو احتكار السلع، ولن يُسمح بأي تلاعب يثقل كاهل المواطنين.

العقوبات القانونية: سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وصارمة بحق التجار أو الجهات التي تقوم برفع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية.

تفتيش المخازن والجودة: تشديد حملات التفتيش على مخازن الأغذية والأدوية والأسواق الكبرى (الماركات) داخل وخارج المدينة، لمنع تسويق السلع رديئة الجودة أو منتهية الصلاحية.

السيطرة على المنافذ (السيطرات): تشديد الرقابة في السيطرات الأمنية لضمان عدم إدخال أي مواد غذائية أو بضائع تالفة إلى حدود المحافظة.

تنظيم الأسواق والخدمات: تكثيف عمل فرق البلدية لتنظيم الأسواق وحملات التنظيف في الأماكن العامة طيلة أيام الشهر.

الإشراف البيطري: تفعيل دور المجزرة النموذجية في أربيل والفرق البيطرية بالتنسيق مع اللجان المختصة لضمان سلامة اللحوم المعروضة.

حفظ الأمن والنظام: استنفار قوات الآسايش، والشرطة، وشرطة المرور خلال ليالي رمضان لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ أمن المدينة وسلامة المواطنين.

الأسواق الرمضانية الليلية: تنظيم الأسواق الليلية في مركز المدينة بآلية أكثر ترتيباً وتطوراً مقارنة بالأعوام السابقة.

تعليمات المساجد: تبقى المساجد مفتوحة حتى صلاة الفجر خلال العشر الأواخر من رمضان فقط، ويُمنع إقامة المراسيم أو الأنشطة الدينية من قبل أي شخص باستثناء الأئمة والخطباء الرسميين المعتمدين.