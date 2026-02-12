تعاون وتنسیق بین حکومة کوردستان و محافظة البصرة في مجالي التربیة والزراعة

منذ 34 دقيقة

أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، أن تجربة المدارس الحكومية ذات المعايير الدولية في محافظة البصرة “ناجحة جداً” وقابلة للتطبيق في الإقليم. وأكد أن الوزارة ستعمل على تعزيز التعاون مع قطاع التربية في البصرة، خصوصاً في مجالات تدريب المعلمين وتبادل الخبرات العلمية والتربوية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في الجانبين.

بدورها اكدت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، بيگەرد طالباني، وجود تنسيق وثيق مع محافظة البصرة لتسويق المحاصيل الزراعية بين الجانبين، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز انسيابية المنتجات الزراعية وفتح أسواق متبادلة تخدم المنتج الوطني.

وقالت طالباني إن الوزارة تعمل، بالتعاون مع اتحاد المزارعين العراقيين، على تأسيس شركة متخصصة للتسويق الزراعي، بهدف ضمان تداول المحاصيل دون عوائق فنية أو إدارية، وتنظيم عملية التبادل التجاري بين الإقليم ومحافظات الوسط والجنوب. وأضافت أن الجانبين يسعيان لتنظيم مهرجانات زراعية مشتركة، من بينها إقامة أول مهرجان للرمان في البصرة العام المقبل، يعقبه مهرجان للتمور، في خطوة تهدف إلى دعم الفلاحين وتنشيط حركة الأسواق.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة رسمية يقوم بها كل من وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان الان حمه سعيد و وزيرة الزراعة والموارد المائية إلى محافظة البصرة، تلبية لدعوة رسمية من المحافظة وبالتنسيق مع جمعية الزبير الفلاحية والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك.

من جانبه، أشاد محافظ البصرة أسعد العيداني بمبادرة وزارة الزراعة في إقليم كوردستان بمنع استيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار دعماً للمنتج الوطني، مؤكداً أن التنسيق المشترك سيسهم في دعم الفلاحين وخفض الأسعار وتوسيع نطاق تسويق المنتجات بين الإقليم ومحافظات الوسط والجنوب.

كما أشار نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، عماد مدرود، إلى أن التنسيق الزراعي بين الإقليم ومحافظات الوسط والجنوب يشكل خطوة مهمة، معرباً عن أمله في توسيع هذا التعاون ليشمل العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بما يعزز التكامل الاقتصادي الوطني.