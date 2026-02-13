البيت الشيعي ينفي وجود انقسامات ويؤكد وحدة موقف الإطار التنسيقي

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نفت قيادات في الإطار التنسيقي الشيعي، اليوم الجمعة 13 شباط 2026، الأنباء المتداولة بشأن وجود انقسامات داخلية أو نية لتشكيل تحالفات جديدة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "عصائب أهل الحق"، سعد السعدي، أن المعلومات التي تتحدث عن تشكيل "إطار تنسيقي ثانٍ" عارية عن الصحة.

مشدداً في تصريحٍ لـ كوردستان 24، على أن القوى الشيعية متحدة في قرارها والمشهد السياسي يتسم بالاستقرار.

وحول ملف رئاسة الوزراء، أوضح السعدي التزام قوى الإطار بقرار الترشيح المشترك ودعمها لنوري المالكي للمنصب.

مشيراً إلى أن موعد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية لم يُحدد بعد، بانتظار نتائج الاجتماع التشاوري المرتقب للقيادات الشيعية.

وفي السياق ذاته، نفى المتحدث باسم ائتلاف النصر، أحمد الوندي، الأنباء التي روجت لانسحاب الائتلاف من الإطار التنسيقي، واصفاً إياها بالشائعات غير الدقيقة.

تأتي هذه التوضيحات من قبل القيادات الشيعية رداً على تقرير نشره موقع "مونت كارلو" الفرنسي، أفاد بوجود خلافات وانقسامات داخل الإطار التنسيقي.

حيث زعم التقرير أن كلاً من "عصائب أهل الحق" و"تيار الحكمة" و"ائتلاف النصر" هددوا بالانسحاب في حال الإصرار على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وأنهم يعتزمون تشكيل إطار شيعي جديد بهدف "تصحيح التوازنات" داخل البيت الشيعي.