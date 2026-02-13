مجلس الأمن يشيد بجهود إقليم كوردستان في مكافحة الإرهاب ويرحّب باتفاق (قسد- دمشق)

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أشاد مجلس الأمن الدولي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 13 شباط 2026، بدور حكومة إقليم كوردستان في مواجهة تهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي والتصدي لها.

مثمناً في الوقت ذاته التضحيات الجسيمة التي قُدمت في الحرب ضد التنظيم بشمال شرقي سوريا، مع تأكيده على استمرار الالتزام الدولي بمكافحة الإرهاب.

في غضون ذلك، رحّب مجلس الأمن الدولي، بالاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، مشدداً على ضرورة التزام الطرفين ببنود هذا الاتفاق.

وأكدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن حماية المواطنين السوريين، ومن ضمنهم الكورد، هي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة السورية.

مشددة على وجوب ضمان وصون الحقوق الكوردية في سوريا.

كما رحبت دول المجلس بالمرسوم الرئاسي السوري رقم (13) الذي يؤكد مضمونه على حماية حقوق الكورد في البلاد.

معربة في الوقت ذاته عن دعمها لمشاركة الكورد في مؤسسات الحكومة السورية وعودة النازحين والمهجرين الكورد إلى مناطقهم الأصيلة.