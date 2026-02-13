السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وخلال الاتصال، تبادل الجانبان التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

كما بحث السوداني وأردوغان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يعزز التعاون في مختلف المجالات، ولاسيما ما يخص مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، بما يمثله من أهمية اقتصادية واستثمارية، فضلاً عن البحث في سبل رفع مستويات التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الجانبان على متابعة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق الأمني المشترك ومحاربة فلول الإرهاب، واستمرار العمل على تعزيز أمن المنطقة، والتأكيد على أهمية إدامة الحوارات والركون إلى الحلول السلمية، ومنع اتساع الصراعات من أجل تجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.