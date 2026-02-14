نيجيرفان بارزاني يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع الهولنديين

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في إطار جدول أعماله بمؤتمر ميونخ للأمن، اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم (السبت، 14 شباط 2026)، مع ديك شوف، رئيس وزراء هولندا، وروبن بريكلمانس، وزير الدفاع الهولندي.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير علاقات هولندا مع العراق وإقليم كوردستان، واستمرار المساعدات الهولندية في شتى المجالات، وشكر الرئيس نيجيرفان بارزاني هولندا على مسانداتها المتواصلة لإقليم كوردستان.

من جهته، أكد الوفد الهولندي أن بلاده تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع إقليم كوردستان، وستواصل دعمها للأمن والتنمية في المنطقة.