القيادة المركزية الأميركية تعلن ضرب 30 هدفاً لـ "داعش" في سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان رسمي، عن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية المركزة استهدفت معاقل تنظيم داعش في سوريا.

مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية لتقويض ما تبقى من فلول التنظيم وضمان عدم قدرته على إعادة تنظيم صفوفه.

تفاصيل العمليات الجوية

وذكر البيان أن القوات الأمريكية شنت 10 ضربات دقيقة خلال الفترة ما بين 3 و12 شباط/فبراير الجاري، طالت أكثر من 30 هدفاً استراتيجياً.

وشملت الضربات تدمير بنى تحتية حيوية ومستودعات لتخزين الأسلحة، حيث شاركت في تنفيذها تشكيلات متنوعة من الطائرات المقاتلة (ثابتة الجناحين)، والمروحيات، والطائرات المسيرة، باستخدام ذخائر عالية الدقة.

تأتي هذه الهجمات استكمالاً لعمليات سابقة نُفذت في الأسبوع الأول من شهر شباط، واستهدفت حينها مواقع اتصالات وعقداً لوجستية ومنشآت تخزين تابعة للتنظيم.

وكشفت القيادة المركزية أن هذه التحركات تأتي ضمن إطار عملية عسكرية واسعة تحمل اسم "ضربة الصقر" (Hawkeye Strike).

وأوضح البيان أن العملية أُطلقت رداً على الهجوم الذي نفذه التنظيم في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي في منطقة تدمر، والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في كمين استهدف القوات الأمريكية والسورية.

وأشار التقرير الختامي للعمليات خلال الشهرين الماضيين إلى تحقيق نتائج ميدانية ملموسة، تمثلت في:

تصفية واعتقال أكثر من 50 إرهابياً من قيادات وعناصر التنظيم.

تدمير ما يزيد عن 100 هدف من البنى التحتية العسكرية.

استخدام مئات الذخائر الذكية لضمان دقيق للأهداف وتقليل الأضرار الجانبية.

واختتمت القيادة المركزية بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة الضغط العسكري "بلا هوادة" على بقايا الشبكة الإرهابية، لضمان استقرار المنطقة ومنع تهديد الأمن الدولي.