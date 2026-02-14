رئيس إقليم كوردستان ووزير الخارجية البولندي يبحثان تطوير العلاقات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- مواصلة للقاءاته واجتماعاته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم (السبت، 14 شباط 2026)، مع رادوسلاف سيكورسكي، وزير خارجية بولندا.

بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير علاقات بولندا مع العراق وإقليم كوردستان في شتى المجالات، وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك وخاصة في المجالات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاستقرار.

من جانبه، أشاد سيكورسكي بمكانة إقليم كوردستان في المنطقة، وأكد استعداد بلاده لزيادة تطوير العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان.

وشغلت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط محوراً آخر من الاجتماع.