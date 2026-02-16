المكسرات الاكثر فائدة للصحة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يرتبط استهلاك المكسرات بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

وتُعدّ المكسرات مصدراً غنياً بالدهون غير المشبعة، والألياف، والبروتينات النباتية، والعناصر الغذائية الدقيقة، ومضادات الأكسدة.

يرتبط تناول المكسرات بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الشريان التاجي، ومستويات الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية - وهي أكثر أنواع الدهون شيوعاً في الدم.

نظراً لكثافة الطاقة العالية في المكسرات، يعتقد الكثيرون أنها تُسبب زيادة الوزن؛ إلا أن العكس هو الصحيح، إذ تُساعد المكسرات على التحكم في الشعور بالشبع، وتُعزز الحفاظ على وزن صحي عند تناولها باعتدال.

على الرغم من أن تناول المكسرات بشكل عام مفيد، إلا أن فوائدها تختلف من نوع لآخر.

فما أفضل أنواع المكسرات لصحتنا؟ وكيف يُمكن لإضافتها إلى نظامنا الغذائي أن تُفيد الجسم؟

جوز البقان

يُمكن لتناول جوز البقان كجزء من نظام غذائي صحي أن يدعم مؤشرات رئيسية مرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية، خصوصاً دهون الدم، وذلك وفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد إلينوي للتكنولوجيا في شيكاغو.

ويحتوي جوز البقان على مستويات عالية من البوليفينولات، وهي نوع من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى مكونات حيوية أخرى تُعزز نشاط مضادات الأكسدة وتُساعد على تقليل أكسدة الدهون.

الجوز

يُعدّ الجوز النوع الوحيد من المكسرات الحاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) لفوائده الصحية في الحدّ من أمراض القلب.

يُقدّم الجوز فوائد صحية متعددة، بفضل محتواه العالي من حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو حمض دهني «أوميغا - 3» نباتي المصدر، يرتبط بفوائد صحية للقلب والدماغ والتمثيل الغذائي.

اللوز

يُقدم اللوز فوائد غذائية غنية، خاصةً لصحة القلب، والتحكُّم في الوزن، والحماية من الأكسدة.

ويحتوي اللوز على أعلى نسبة من الألياف بين المكسرات، مما يدعم صحة التمثيل الغذائي، والقلب والأوعية الدموية، والجهاز الهضمي، والصحة العامة، وذلك من خلال المساعدة في الهضم، وتنظيم مستوى السكر في الدم، ودعم صحة الميكروبيوم.

وأظهرت التجارب السريرية قدرة الجوز على خفض الكوليسترول الضار، عند تناول أكثر من 30 غراماً منه يومياً.

وكما ارتبط الجوز تقليدياً بتحسين الذاكرة، تؤكد الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولونه يحصلون على درجات أعلى في اختبارات الذاكرة وسرعة المعالجة.

واللوز مصدر غني بفيتامين «هـ»، الذي يعمل مضاداً للأكسدة لحماية الخلايا من التلف التأكسدي. وقد أظهرت الدراسات أن تناول جرعة تتراوح بين 42 و50 غراماً يومياً يحقق أفضل النتائج.

الفستق

يُعدّ الفستق غنياً بمضادات الأكسدة، ويتميز بنسبة عالية من السعرات الحرارية إلى البروتين. كما أنه مصدر لفيتامين «ب» وحمض الفوليك، وهما عنصران أساسيان لعمليات الخلية الحيوية، مثل إصلاح الحمض النووي وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

ويُعتبر الفستق من بين المكسرات التي تحتوي على أعلى نسبة من الفالين، وهو حمض أميني أساسي يُساعد على ترميم العضلات ونموها.

الجوز البرازيلي

يُعدّ الجوز البرازيلي، الذي يُستخرج من شجرة بيرثيليتيا إكسيلسا في غابات الأمازون المطيرة، من أغنى المصادر الغذائية للسيلينيوم، وهو معدن أساسي لا يستطيع الجسم إنتاجه أو تخزينه بكميات كبيرة.

يعمل السيلينيوم كمضاد للأكسدة، ويدعم وظائف الجهاز المناعي.

قد يكون الجوز البرازيلي ساماً عند تناوله بكميات كبيرة، لذا يُنصح بتناول حبة أو حبتين فقط يومياً.