الأرصاد الجوية: الثلوج والأمطار تقترب من المناطق الحدودية في إقليم كوردستان

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة، مشيرة إلى وصول موجة من الأمطار والثلوج للمناطق الجبلية ابتداءً من مساء يوم غدٍ الثلاثاء.

طقس اليوم الاثنين (16 شباط 2026):

أفادت المديرية بأن السماء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً بشكل عام، مع تحولها إلى غائمة في المناطق الجبلية المرتفعة. ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بنحو درجتين مئويتين، حيث تُسجل أدنى درجة حرارة في "حاجي أوميران" وأعلاها في إدارة "گەرمیان" المستقلة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة لليوم الاثنين:

أربيل: 20 درجة سيليزية

بيرمام: 17 درجة سيليزية

سوران: 17 درجة سيليزية

حاجي أوميران: 12 درجة سيليزية

السليمانية: 18 درجة سيليزية

جمجمال: 20 درجة سيليزية

دهوك: 18 درجة سيليزية

زاخو: 18 درجة سيليزية

حلبجة: 18 درجة سيليزية

گەرميان: 23 درجة سيليزية

طقس يوم غدٍ الثلاثاء (17 شباط 2026):

توقعت المديرية أن تكون السماء غائمة بالكامل يوم غدٍ، ومع حلول وقت المساء وحتى فجر الأربعاء (18 شباط)، يُتوقع هطول زخات خفيفة من المطر مع تساقط ثلوج خفيفة في المناطق الجبلية الحدودية (الشمالية والشمالية الشرقية)، فيما لن تشهد درجات الحرارة تغييراً ملموساً مقارنة باليوم.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الثلاثاء:

أربيل: 20 درجة سيليزية

بيرمام: 17 درجة سيليزية

سوران: 18 درجة سيليزية

حاجي أوميران: 11 درجة سيليزية

السليمانية: 19 درجة سيليزية

جمجمال: 19 درجة سيليزية

دهوك: 17 درجة سيليزية

زاخو: 18 درجة سيليزية

حلبجة: 18 درجة سيليزية

گەرميان: 22 درجة سيليزية