تجارة كوردستان تتوعد المتلاعبين بالأسعار: عقوبات مضاعفة في شهر رمضان

أربيل (كوردستان 24)- أوضح مدير عام التجارة في إقليم كوردستان بوزارة التجارة والصناعة، نوزاد شيخ کامل، أن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك قد اكتملت، مؤكداً أن الرقابة على الأسواق ستكون مكثفة بشكل أكبر هذا العام.

وقال شيخ كامل في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنهم اتخذوا أربعة قرارات أساسية شملت زيادة عدد اللجان الرقابية في جميع المدن والبلدات، وتكثيف عمل هذه اللجان خلال فترتي الإفطار والسحور.

مشيراً إلى أن فرق الرقابة ستشدد العقوبات بحق المخالفين مقارنة بالعام الماضي، والتنسيق مع وزارة الصحة لمصادرة أي نوع من العصائر التي لا تحمل ملصقاً تجارياً (لوغو)، داعياً المواطنين إلى تجنب شراء العصائر مجهولة المصدر.

ولفت المدير العام للتجارة إلى أن عدداً من أصحاب المحال التجارية والمشاريع صدرت بحقهم عقوبات خلال شهر رمضان الماضي بسبب ارتكابهم مخالفات.

مبيناً أن أسماءهم مسجلة لدى الوزارة، وفي حال تكرار المخالفة هذا العام، فإن العقوبات ستكون أكثر صرامة.

وفي سياق استعراضه لنتائج العمل الرقابي، أوضح شيخ كامل أن المديرية نفذت 45 ألف زيارة تفتيشية العام الماضي، أسفرت عن فرض غرامات مالية بلغت 550 مليون دينار بحق المخالفين، إلى جانب إغلاق أكثر من ألفي موقع تجاري، ومصادرة 750 طناً من السلع والمواد المنتهية الصلاحية.