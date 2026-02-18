مقابل 35 ألف دولار.. فصيل مسلح يبتز عائلة كوردية بمقاطع تعذيب مروعة لأطفالها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يواجه الشاب عبد الله حبش وعائلته المكونة من زوجته وخمسة أطفال مأساة إنسانية وصفت بـ "المروعة"، بعد وقوعهم ضحية عملية اختطاف وتصفية حسابات مالية على يد فصيل مسلح في منطقة تل كلخ بريف حمص.

العائلة التي تنحدر من قرية "عوينة" بريف كوباني، كانت قد قررت مغادرة المنطقة بحثاً عن الأمان ولقمة العيش في لبنان، إلا أن المهرب الذي وثقوا به سلمهم إلى مجموعة مسلحة قامت باحتجازهم فور وصولهم.

وبحسب ذوي المختطفين، يطالب الخاطفون بفدية مالية ضخمة تبلغ 35 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ تعجز العائلة عن تأمينه.

ولزيادة الضغط، أرسل الخاطفون مقاطع فيديو صادمة تظهر تعرض الأطفال لتعذيب وحشي وانتهاكات تمس كرامة الأم، وسط مناشدات عاجلة للمنظمات الدولية للتدخل لإنقاذهم من "جحيم" الاحتجاز.