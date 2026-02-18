إنجاز 95% من مشروع الإمدادات الطارئة للمياه في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصل مشروع الإمدادات الطارئة للمياه في أربيل لإيصال المياه إلى داخل مدينة أربيل، والذي يعد أحد أهم المشاريع الحيوية لحكومة إقليم كوردستان، إلى مراحله النهائية، ومن المقرر استكمال كافة أعماله في القريب العاجل.

وصرح المهندس بلند حازم، مشرف المشروع، لـ "كوردستان 24"، بأن نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من مشروع شبكات مياه المدينة بلغت نحو 95%.

وأوضح أن الطول الكلي لهذه المرحلة يبلغ 430 كيلومتراً، تم تنفيذ أكثر من 410 كيلومترات منها حتى الآن، ولم يتبقَّ سوى نحو 20 كيلومتراً فقط.

وأضاف حازم أن الأجزاء المتبقية تقع ضمن خط مطار أربيل وجزء من خط طريق "بحركة"، مؤكداً أن العمل سينتهي فيها قريباً ليتم وضع المشروع بالكامل في خدمة المواطنين.

من جانبه، أشار رابەر حسين، مدير مياه أربيل، في تصريح لـ "كوردستان 24"، إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو توسيع نطاق خدمات إيصال المياه لتشمل جميع أحياء مدينة أربيل.

وأوضح أن المشروع لا يغطي الأحياء القديمة فحسب، بل يشمل أيضاً المناطق المدرجة ضمن المخطط الأساسي (الماستر بلان) والتي ستتحول إلى أحياء سكنية جديدة مستقبلاً.

يتمتع المشروع بقدرة على توفير 480 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب خلال 24 ساعة. ومن المتوقع أن يؤدي اكتماله إلى حل مشكلة نقص المياه في مدينة أربيل بشكل جذري للسنوات الثلاثين القادمة.

يُذكر أن المشروع تنفذه "شركة كيوان"، ومن المتوقع الانتهاء من كافة بنود العمل المتبقية خلال فترة تتراوح بين 20 يوماً إلى شهر واحد.