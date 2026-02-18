بأسعار مدعومة.. حكومة إقليم كوردستان ترفد مزارعي زاخو بآلاف شتلات الفاكهة

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- مع بدء الاستعدادات لموسم الزراعة، باشر المزارعون في زاخو غرس الشتلات الجديدة. "مام محمد" هو أحد هؤلاء المزارعين، الذي اختار شراء احتياجاته من مشتل زاخو التابع لمديرية الزراعة؛ حيث حصل على شتلات الرمان والكروم بنصف سعر السوق، ضمن خطة الحكومة لدعم استمرارية الإنتاج المحلي.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، قال المزارع محمد يوسف: "الأسعار في الأسواق مرتفعة جداً، أما هنا، فيتم تزويدنا بالشتلات بأسعار تتراوح بين ألف إلى ثلاثة آلاف دينار فقط. في السوق، تصل أسعار بعض الشتلات، خاصة الكبيرة منها، إلى 50 أو حتى 90 ألف دينار. استمرار هذا الدعم يمثل دافعاً كبيراً لنا".

ويوفر المشتل تسعة أنواع من أشجار الفاكهة، تشمل: البرتقال، الرمان، الخوخ، الإجاص، المشمش، العنب، الفستق، اللوز، والتين. وبحسب الإحصائيات، تم بيع أكثر من ثلاثة آلاف شتلة حتى الآن.

من جانبه، أوضح "سالم"، مسؤول مشتل زاخو: "لدينا تسعة أنواع من الشتلات. إجمالي ما كان متوفراً لدينا بلغ 9,735 شتلة، بعنا منها حتى الآن 3,471 شتلة للمزارعين".

وتهدف هذه المبادرة إلى توزيع نحو 10 آلاف شتلة بأسعار رمزية مقارنة بالأسواق التجارية. وفي هذا السياق، قال سلمان محمد، مدير زراعة زاخو: "تمتلك المديرية العامة للزراعة في إدارة زاخو المستقلة مشتلاً خاصاً لدعم المزارعين. نقوم سنوياً بإنتاج الشتلات وبيعها بأسعار مناسبة جداً تعادل نصف سعر السوق، وذلك كجزء من سياستنا لدعم القطاع الزراعي".

يُذكر أن عملية التوزيع ستستمر حتى نهاية شهر شباط/فبراير الجاري، لإتاحة الفرصة أمام المزارعين لتجهيز بساتينهم قبل حلول فصل الصيف.