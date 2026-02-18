بسبب انهيارات صخرية.. إغلاق طريق "سوران - جومان" الاستراتيجي والعمل على تأمين مسار بديل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الإدارة المحلية في منطقة سوران عن توجهها لإغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين قضاءي "سوران" و"جومان" بشكل كامل، وذلك نتيجة الانهيارات الجبلية المستمرة التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين، فيما تسابق فرق صيانة الطرق الزمن لتجهيز مسار بديل لتأمين حركة السير.

وفي تصريح لشبكة كوردستان 24، قال قائممقام قضاء جومان، أحمد برزان: "إن الانهيارات الصخرية تحدث بشكل مفاجئ وغير متوقع، مما خلق تهديداً كبيراً لسلامة المارين". وأوضح برزان أن الخطة الموضوعة كخطوة أولى تتضمن استخدام مادة (TNT) لتفجير الأجزاء الآيلة للسقوط من الجبل وإسقاطها بشكل مسيطر عليه، لضمان سلامة الفرق الفنية أثناء أداء مهامها في تنظيف الطريق لاحقاً.

وحول حركة التنقل، أشار القائممقام إلى أنه تم تحديد طريق "كەوەرتە" كمسار بديل، مبيناً أنه رغم الصعوبات التي واجهت هذا الطريق نتيجة الأمطار وتحوله إلى ممرات طينية، إلا أن الفرق المختصة تعمل حالياً على تسويته وتنظيمه لتسهيل مرور المركبات.

ويكتسب هذا الطريق أهمية استراتيجية واقتصادية قصوى، كونه الشريان التجاري الرئيس الذي يربط إقليم كوردستان بجمهورية إيران الإسلامية عبر منفذ "حاج عمران" الدولي، فضلاً عن كونه الطريق الأساسي لسكان المنطقة.

حالياً، تكثف فرق صيانة وحماية الطرق في سوران جهودها لفتح الطريق أمام الشاحنات والمسافرين، مع توجيه نداءات عاجلة للمواطنين بضرورة تجنب استخدام هذا الطريق إلا في حالات الضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم حتى استقرار الأوضاع الجيولوجية في المنطقة.