مسرور بارزاني يزور سكرتارية اتحاد طلبة وشباب الديمقراطي الكوردستاني

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- زار مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأربعاء 18 شباط 2026، مقر المكتب السكرتاري لاتحاد طلبة وشباب الديمقراطي الكوردستاني، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة والسبعين لتأسيسهما، حيث كان في استقباله السكرتير وأعضاء المكتب السكرتاري للمنظمة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قدم نائب رئيس الحزب تهانيه الحارة للسكرتارية وكافة أعضاء ومنتسبي اتحاد الطلبة والشباب، مشيراً إلى أن أعضاء هاتين المنظمتين أثبتوا دائماً أنهم "الرصيد الأكبر والمهم للحزب".

وأكد أن هذه المنظمة المناضلة كانتا بمثابة مدرسة خرجت معظم قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولعبت دوراً محورياً في مسيرة الحركة التحررية الكوردستانية والدفاع عن حقوق شعب كوردستان.

كما أعرب نائب رئيس الحزب عن تطلعه بأن يستمر الاتحاد، في المرحلة الراهنة بأداء دورهما الفعال في بناء جيل الشباب، وتنمية الوعي القومي وترسيخ الفكر الوطني لدى الطلبة والشباب في كوردستان.