إقليم كوردستان وأمريكا يؤكدان الالتزام بإنجاح عملية إصلاح وتوحيد البيشمركة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 18 شباط 2026، عن عقد جولة جديدة من الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين في المؤسسات المعنية بالإقليم ووفد دبلوماسي وعسكري أمريكي رفيع المستوى، تركزت حول سير عملية الإصلاح وتوحيد قوات البيشمركة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن الاجتماع عُقد بحضور نائب رئيس إقليم كوردستان، جعفر شيخ مصطفى، والقنصل العام الأمريكي في اربيل، السيدة وێندي غرين (Wendy Green).

وجرى خلال اللقاء التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لإنجاح عملية الإصلاح المؤسسي داخل قوات البيشمركة، كما تم استعراض آخر الخطوات والمراحل التي قطعتها هذه العملية.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا "الخطوات المشتركة الرامية لتسريع وتيرة الإصلاح وتجاوز العقبات التي تعترض هذا المسار"، كما شهد الاجتماع تبادلاً للرؤى والأفكار حول سبل تعزيز آفاق التنسيق والتعاون العسكري والتقني بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم الاستقرار والأمن في المنطقة.