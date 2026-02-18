تأجيل زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد للأسبوع المقبل

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تأجلت زيارة الوفد رفيع المستوى لحكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد، لتُجرى في الأسبوع المقبل بدلاً من الأسبوع الحالي.

وصرح ريباز حملان، مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية، اليوم الأربعاء، 18 شباط 2026، لمراسل "كوردستان 24" على هامش مشاركته في مراسم الذكرى الـ 73 لتأسيس اتحادي طلبة وشباب كوردستان؛ بأن وفداً حكومياً رفيعاً سيتوجه إلى بغداد الأسبوع القادم بهدف حل عدة قضايا عالقة.

وأوضح حملان أن الزيارة كان من المقرر إجراؤها خلال الأسبوع الجاري، إلا أنها تأجلت لعدة أسباب، مكتفياً بوصف الوفد بأنه "وفد رفيع المستوى".

وبحسب ما ذكره مساعد رئيس الحكومة، فإن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تصفية الإيرادات والمصروفات (الحسابات الختامية) للسنوات الثلاث الماضية بين ديواني الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

كما كشف عن مجموعة من الملفات التي سيتم مناقشتها، ومن أبرزها:

نظام "أسيكودا" (النظام المؤتمت لتحديث البيانات الجمركية).

الموازنة العامة للعراق لعام 2026.

حل المشكلات التي لا تزال عالقة بين الجانبين حتى الآن.