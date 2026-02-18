تركيا: ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة 15% يثير استياء المواطنين في رمضان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- رفع أصحاب مشاريع الدواجن في تركيا أسعار لحوم الدجاج بنسبة 15%، وهو قرار أثار موجة من الاستياء الشعبي لتزامنه مع شهر رمضان المبارك.

وفي محاولة للسيطرة على الأسعار، قررت وزارة التجارة التركية وقف تصدير الدجاج، ما دفع أصحاب المشاريع للاحتجاج، معتبرين أن السياسات الحكومية تجعل تكاليف الإنتاج تتجاوز العائدات.

وحول غلاء أسعار الدواجن واللحوم البيضاء، يقول المواطنون إنهم في الوقت الذي يعجزون فيه عن شراء اللحوم الحمراء بسبب غلائها الفاحش، فإن ارتفاع أسعار الدجاج يعني أنهم سيقضون شهر رمضان "بلا لحوم".

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، قال أحد سكان مدينة إسطنبول: "ما يحدث بحق الناس غير عادل؛ يرفعون أسعار الغذاء في رمضان، وذوو الدخل المحدود الذين لا يستطيعون شراء اللحوم الحمراء يلجؤون للدجاج، والآن ارتفع سعره أيضاً، والفقراء هم المتضرر الوحيد". فيما أضاف مواطن آخر: "اللحوم البيضاء أصبحت غالية، ومن الآن فصاعداً سأنتظر التخفيضات لشرائها، وعلى الحكومة متابعة هذا الملف".

من جهتهم، لا ينفي أصحاب مشاريع الدواجن ارتفاع الأسعار، لكنهم يرون أن سعر الدجاج لا يزال منخفضاً مقارنة بمعدلات التضخم وتكاليف الإنتاج. عبد المناف أتيلغان، وهو صاحب مشروع لتربية الدواجن وبائع لحوم منذ 15 عاماً، يقول: "نحن في أسوأ الظروف حالياً، والكثير من المشاريع الكبرى تغلق أبوابها".

وأضاف أتيلغان: "الدجاج ليس غالياً؛ سعر الكيلو 90 ليرة بينما يصل سعر كيلو الطماطم إلى 100 ليرة. في عام 2012 كان إيجار محلنا 3 آلاف ليرة، أما الآن فقد أصبح 40 ألفاً، وتكلفة الكهرباء بلغت 70 ألفاً. كل التكاليف ارتفعت، وزيادة الـ 15% لا شيء، كان ينبغي أن تزيد بنسبة 50%، فلم يعد هناك ربح يذكر. أنا وأطفالي ليس لنا مورد سوى هذا العمل، والناس أيضاً يعانون ولهم الحق في التذمر".

وأجرى أتيلغان مقارنة من أمام محله بين الوضع الحالي وقبل عدة سنوات قائلاً: "في هذا المحل الصغير، كنا نبيع 4 أطنان من الدجاج يومياً في عام 2017، أما الآن فقد انخفضت المبيعات إلى 300 كيلوغرام فقط في اليوم"، مشيراً إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وركود السوق.

يُذكر أن أسعار اللحوم والمواد الغذائية كانت تُرفع سابقاً بشكل تدريجي وهادئ قبيل رمضان، لكن الارتفاع الحالي جاء علنياً وواضحاً، فيما ينتظر الشارع التركي أن يسهم قرار وزارة التجارة بمنع التصدير في خفض الأسعار قريباً.