واشنطن تجدد دعمها لإقليم كوردستان وتثمن الدور القيادي للرئيس بارزاني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، الأربعاء 18 شباط/فبرایر 2026، جوشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق.

خلال اللقاء، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان في إطار العراق الفيدرالي، مشيراً إلى أن بلاده تنظر بتقدير عالٍ إلى دور الرئيس بارزاني في العملية السياسية العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن، وكذلك في مستقبلها. كما أوضح أن بلاده تطمح إلى شراكة استراتيجية مع العراق وإقليم كوردستان، مشدداً على ضرورة أن يمتلك العراق استقلالية قراره وأن تتقدم مصالحه الوطنية على أية مصالح أخرى، لكي تتمكن الولايات المتحدة من تطوير علاقاتها مع العراق بشكل أوسع.

من جانبه، أكد الرئيس بارزاني خلال اللقاء تطلعه الدائم لسيادة القانون والدستور في العراق، وأن تكون مبادئ "الشراكة والتوازن والتوافق" هي الأساس الرصين للعلاقات بين الإقليم وبغداد. كما شدد سيادته على أهمية مراعاة هذه المبادئ الثلاثة في الحكومة العراقية المقبلة، وضرورة تنفيذ الدستور ووضع حد للتعامل غير العادل الذي يُمارس ضد شعب كوردستان في ملف الموازنة والقضايا الأخرى. وأشار الرئيس بارزاني أيضاً إلى ضرورة أن يمتلك العراق قراره المستقل وأن يتمتع بعلاقات متوازنة مع جيرانه.

كما كانت الأوضاع في سوريا والعملية السياسية في الإقليم محاور أخرى جرى التباحث بشأنها خلال اللقاء.