في خطوة غير مسبوقة.. ترامب يتعهد برفع السرية عن ملفات الكائنات الفضائية والظواهر الجوية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه سيأمر الوكالات الفدرالية بالبدء في "تحديد ونشر" الملفات الحكومية المتعلقة بالصحون الطائرة والكائنات الفضائية، وهي خطوة يطالب بها أميركيون منذ عقود.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي أثاره الموضوع، سأطلب من وزير الحرب والوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة بدء عملية تحديد ونشر الملفات الحكومية المتعلقة بالحياة خارج الأرض، والظواهر الجوية غير المحددة، والصحون الطائرة".

وكان الرئيس الأميركي أكّد في وقت سابق الخميس أن سلفه باراك أوباما كشف "معلومات سرية" عندما أشار بشكل عرضي في مدوّنة صوتية (بودكاست) إلى وجود كائنات فضائية.

وقال ترامب ردا على سؤال في طائرته الرئاسية بشأن تصريحات لأوباما أخيرا أعادت إحياء نظريات المؤامرة حول هذا الموضوع "لقد سرب معلومات سرية، ليس من المفترض أن يفعل ذلك".

وأضاف ترامب الذي نشر أخيرا على منصته تروث سوشال لقطة مصورة يظهر فيها باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردَين "لا أعلم ما إذا كانوا (الفضائيون) حقيقيين أم لا"، لكن الرئيس الديموقراطي السابق "ارتكب خطأ فادحا". وفي نهاية حلقة بودكاست بُثت نهاية الأسبوع الماضي، أجاب أوباما على سؤال حول وجود كائنات فضائية بالقول "إنهم حقيقيون، لكنني لم أرهم".

وأضاف أنه على حد علمه لا يوجد "منشأة تحت الأرض" تهدف إلى إخفاء وجودهم كما تشير بعض نظريات المؤامرة.

وردا على التعليقات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الرئيس السابق على حسابه في إنستغرام ليل الأحد موقفه وقال إنه لم يدلِ بتلك التصريحات إلا للحفاظ على الطابع المرح للبودكاست.