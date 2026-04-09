المالية الكوردستانية تعلن إيداع أكثر من 957 مليار دينار وتحدد الأحد المقبل موعداً للمباشرة بتوزيع رواتب شهر آذار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، عن وصول المبالغ المخصصة لرواتب شهر آذار إلى الحساب البنكي للوزارة، مؤكدةً أن عملية توزيع الرواتب ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نُشر اليوم الخميس (9 نيسان 2026)، أنه تم إيداع مبلغ قدره 957 ملياراً و122 مليون دينار عراقي، والذي يمثل الاستحقاقات المالية للموظفين ومتقاضي الرواتب لشهر آذار (المرتبة الثالثة)، في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل.

وأشارت الوزارة في ختام بيانها إلى أنه نظراً لدخول التحويل المالي إلى حسابها في نهاية ساعات الدوام الرسمي للبنك المركزي العراقي، فإن إجراءات استلام المبالغ النقدية من فرع البنك في أربيل ستتم يوم الأحد المقبل، الموافق 12 نيسان، مؤكدةً أنه سيتم المباشرة بتوزيع الرواتب فوراً وفي نفس اليوم حال استلام المبالغ.