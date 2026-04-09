إيران تفرض رسوم مرور بـ"العملات المشفرة" في مضيق هرمز

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها مستند إلى بيانات ملاحة دولية، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضعت شروطاً مسبقة جديدة على السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز الاستراتيجي، مطالبا إياها بدفع رسوم العبور عبر "العملات الرقمية" (المشفرة) أو "اليوان الصيني".

وبحسب البيانات التي أوردتها الصحيفة، فقد سجلت حركة الملاحة تراجعاً حاداً؛ حيث تمكنت 4 سفن فقط من عبور المضيق يوم أمس الأربعاء، في حين كان الممر يشهد عبور أكثر من 100 سفينة يومياً قبل اندلاع التوترات والصدامات الأخيرة في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن طهران تُلزم شركات الشحن بدفع الرسوم مسبقاً، فيما نقلت الصحيفة عن وسطاء عرب تأكيدهم أن السفن باتت مضطرة للتنسيق المباشر مع "الحرس الثوري الإيراني" لتنظيم أمور عبورها وتسديد الالتزامات المالية المفروضة.

وفيما يخص تكاليف العبور، أوضح مديرون في قطاع النقل البحري أن قيمة الرسوم تُحدد قبل أسبوع من تحرك السفينة وبناءً على حجمها وحمولتها. وعلى سبيل المثال، قد تصل تكلفة عبور ناقلة نفط عملاقة (VLCC) قادرة على حمل مليوني برميل من النفط، إلى نحو مليوني دولار أمريكي.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة "كێپلەر" (Kpler) المختصة بتتبع حركة السفن، أن حركة ناقلات النفط توقفت بشكل شبه كامل منذ مساء الأربعاء، وذلك في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى حالة من الارتباك والحذر الشديد في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة.