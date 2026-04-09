قاليباف: لبنان و"محور المقاومة" جزء لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار

أربيل (كوردستان24) - أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، أن لبنان وكافة أطراف "محور المقاومة" يمثلون ركيزة أساسية ولا يمكن فصلهم عن أي اتفاق لوقف إطلاق النار، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتفاهمات التي طرحها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، حدد قاليباف ثلاثة نقاط جوهرية تعكس الموقف الإيراني من التطورات الراهنة:

1. شمولية الهدنة:

أوضح قاليباف أن لبنان وحلفاء إيران في "محور المقاومة" هم جزء لا يتجزأ من بنود وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يمثل النقطة الأولى في مقترح مكون من 10 نقاط يتم تداوله حالياً.

2. تثبيت دور الوساطة الباكستانية:

أشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد شدد علناً وبوضوح على إدراج قضية لبنان في المباحثات، مؤكداً أنه "لا يوجد مجال للإنكار أو التراجع" عما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد.

3. تحذير من الانتهاكات:

وجه قاليباف تحذيراً شديد اللهجة بشأن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الانتهاكات ستترتب عليها "تكاليف صريحة وردود قوية"، واختتم تغريدته بمطالبة حازمة بـ "إطفاء النيران فوراً".

تأتي تصريحات قاليباف في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً تقوده إسلام آباد لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وسط ترقب دولي لمدى صمود التهدئة وشموليتها لكافة الجبهات المرتبطة بالتصعيد الأخير.



