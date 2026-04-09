تفاصيل جديدة حول المحادثات المرتقبة بين إسرائيل ولبنان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24) - من المتوقع أن تبدأ المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الأسبوع المقبل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، وفقًا لمصدر مطلع على الخطط.

ومن المتوقع أن يتولى السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، إدارة المحادثات من الجانب الأمريكي، بينما سيتولى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، إدارة المحادثات من الجانب الإسرائيلي، وذلك بحسب المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموقف.

ولم يتضح بعد من سيرسل لبنان.

المصدر: AP