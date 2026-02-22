في الناصریة.. دعوات لبناء مدارس خرسانية بدلاً من الكرفانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في مشهد يتكرر كل عام، لا تزال مدرسة أنصار الحجة تعتمد على كرفانات مؤقتة بدلاً من بناية مدرسية حقيقية، ويؤكد الأهالي أن أبناءهم يدرسون في ظروف صعبة، مطالبين ببناء مدرسة تنهي معاناة أبنائهم.

وفي حديث لـ كوردستان 24، وجه المواطن حبيب عباس نداءً عاجلاً إلى الجهات المعنية والخيرين في العراق، بالنظر إلى حال هذه المدرسة التي شُيدت عام 2003؛ فمنذ ذلك الحين تعاقبت الحكومات دون أن تكتمل بنايتها، وبقيت مجرد وعود لم تتحقق على أرض الواقع.

من جانبه، حذر المواطن كريم جبار في تصريحه لـ كوردستان 24 من المخاطر المحيطة بالتلاميذ، موضحاً أن هذه الكرفانات "لا تقي الأطفال برد الشتاء ولا حر الصيف، بل إن خطورتها تفوق فائدتها، خاصة وأنها مقامة على أرض طينية غير صالحة، لذا نجدد مناشدتنا لكل صاحب ضمير حي للتدخل وإنقاذ الموقف".

يدخل الطلاب صفوفهم كل يوم في كرفانات ضيقة وبسيطة التجهيز، لا تتوفر فيها خدمات كافية، ولا بيئة مريحة تساعدهم على التركيز والفهم، ما يجعل يومهم الدراسي أكثر صعوبة.

وعن واقع المعاناة اليومية، تحدثت الطالبة نور اليقين لـ كوردستان 24 بمرارة: نعاني من قسوة الجو داخل الصفوف، ففي الشتاء تشتد البرودة بسبب النوافذ المحطمة، وفي الصيف يتحول الكرفان إلى مكان شديد الحرارة لا يُطاق.

فيما أشار الطالب حسن فائز في حديثه لـ كوردستان 24 إلى معوقات أخرى، بالقول: بالإضافة إلى انعدام النوافذ في أغلب الكرفانات، نعاني من صعوبة بالغة في التنقل والحركة خلال فصل الشتاء بسبب تراكم الأطيان التي تعيق وصولنا إلى مقاعدنا الدراسية.

مدرسة أنصار الحجة ليست مجرد كرفانات، بل هي قصة طلاب ينتظرون فرصة تعليم أفضل، ومع مناشدات الأهالي ومعاناة الطلاب، يبقى الأمل على تدخل عاجل يعطي المدرسة حقها، ويوفر للأطفال بيئة تليق بمستقبلهم.

حيدر حنون- مراسل كوردستان24- الناصرية