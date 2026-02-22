تسمية شوارع قرية في كرمانشاه بأسماء كوردية للحفاظ على الهوية

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اتخذت قرية "چيلانە" التابعة لمدينة "روانسر" في محافظة كرمانشاه، خطوة هامة للحفاظ على الهوية الكوردية للمنطقة؛ حيث أصبحت أول قرية على مستوى المحافظة يتم تسمية جميع أزقتها وشوارعها باللغة الكوردية مع وضع لوحات خاصة بها، وهو ما أحدث صدىً واسعاً في أوساط "شرق كوردستان".

صاحب هذه المبادرة هو "عثمان وليد زاده"، الذي يشغل منصب مدير إدارة القرية (الدهيار) منذ 12 عاماً. ودعا وليد زاده المجالس والمسؤولين في القرى الأخرى بالمنطقة إلى الاقتداء بهذه الخطوة، قائلاً: "بصفتنا كورد، من واجبنا استخدام الأسماء الكوردية لأزقتنا وشوارعنا وحماية هويتنا".

وتزين لوحات تحمل أسماء مثل "كاني جمان، نزار، ژینگە (البيئة)، كاني پياوان (نبع الرجال)، وكاني ژنان (نبع النساء)" شوارع وأزقة القرية، وهي أسماء تعكس طبيعة وثقافة المنطقة.

تعتبر قرية "چيلانە" من القرى العريقة في منطقة "هورامان" بكرمانشاه، ويعود تاريخ استيطانها إلى عهد الإمبراطورية الساسانية. وإلى جانب تاريخها الطويل، تعد القرية منطقة سياحية يقصدها عدد كبير من السياح سنوياً في فصلي الربيع والصيف، وتتكون القرية من 60 منزلاً ويقطنها نحو 200 نسمة.

ولم يقتصر الأمر على القرية فحسب، بل بدأت دائرة الطرق في كرمانشاه منذ فترة وبشكل هادئ بإضافة اللغة الكوردية إلى اللوحات الإرشادية والرموز المرورية على الطرق الرئيسية بين المدن؛ حيث يظهر الآن الاسم الكوردي إلى جانب الفارسي للمواقع السياحية والتاريخية مثل "مغارة قوري قعلة" و"كاني قولاني".

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من سكان محافظة كرمانشاه، وسط توقعات بأن تشمل هذه الظاهرة مدناً وقرى أخرى في شرق كوردستان مستقبلاً.