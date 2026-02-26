انتقادات كوردية لتقرير برلماني تركي: "محاولة لإضاعة الوقت

سياسيو شمال كوردستان: تقرير اللجنة البرلمانية التركية يتجاهل الحقوق الكوردية ويستهدف "إضاعة الوقت"

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نشرت لجنة "الوحدة الوطنية والأخوة والديمقراطية" في البرلمان التركي نتائج أعمالها، إلا أن محتوى التقرير أثار موجة من الاستياء والانتقادات الحادة من قبل السياسيين في شمال كوردستان (كوردستان تركيا)، الذين وصفوه بأنه مجرد محاولة لـ "إضاعة الوقت" وتجاهل للحقوق المشروعة.

يتألف التقرير من 60 صفحة موزعة على 7 أقسام؛ حيث خُصص القسم الثالث للحديث عن "الأخوة الكردية التركية"، بينما تناول القسم السادس المقترحات القانونية. ورغم أن اللجنة استطلعت آراء 178 شخصية، إلا أن السياسيين الكورد يرون أن التقرير تهرب من التعريف الحقيقي للقضية الكردية، ولم يتطرق إلى الانتهاكات القانونية التي تُرتكب يومياً بحق الكورد.

وأكد السياسيون في شمال كوردستان أن رؤية الدولة تجاه القضية الكوردية لم تشهد أي تغيير جوهري. وفي هذا السياق، صرح عبد الحي أوكوموش، الرئاسة المشتركة لجمعية الثوريين والديمقراطيين الكورد، قائلاً: "هذه اللجنة شُكلت منذ البداية لتمییع الأوضاع وكسب الوقت؛ والهدف منها هو إنكار الحقوق الجماعية للكورد، ولا يتضمن التقرير أي رؤية واضحة أو شفافة لحل القضية".

من جانبه، أشار أحمد كايا، رئيس حزب الحقوق والحريات (HAK-PAR)، إلى أن التقرير أثبت أن عقلية الدولة لا تزال جامدة، موضحاً أن الحكومة والدولة يحصران القضية الكوردية فقط في إطار "إلقاء السلاح وتفكيك التنظيمات"، دون وجود برنامج للحل الجذري، بل وصل الأمر إلى عدم الاعتراف الرسمي بالحقوق اللغوية كحق طبيعي.

وتلخص الأحزاب والمنظمات الكردية في شمال كوردستان خطوات الحل الحقيقي في ثلاث نقاط أساسية:

1. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

2. الاعتراف الدستوري والقانوني باللغة الكوردية.

3. تغيير تعريف الدولة للقضية الكردية من "ملف أمني" إلى "قضية سياسية وحقوقية".