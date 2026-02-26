بقائي: المفاوضات مع واشنطن ستتناول الملف النووي فقط

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الجولة الثالثة من المحادثات مع الولايات المتحدة الخميس في جنيف ستتناول فقط الملف النووي ورفع العقوبات عن طهران.



وقال إسماعيل بقائي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إیرنا" إن "موضوع المفاوضات يركز على الملف النووي" مضيفاً أن طهران ستدفع من أجل رفع العقوبات وتأكيد حق إيران في "الاستخدام السلمي للطاقة النووية".



وأضاف أن الوفد الإيراني نقل وجهات النظر هذه إلى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي يتوسط في المفاوضات.



وأكد بقائي "أن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدّم، خلال الجولة الثالثة من المفاوضات النووية، مقترحات للجانب الأمريكي من شأنها تبديد كافة الذرائع الأمريكية المتعلقة ببرنامج إيران النووي السلمي. وسيكون عدم قبول هذه المقترحات من قبل البيت الأبيض بمثابة تأكيد للشكوك الأولية حول عدم جدية الولايات المتحدة في المسار الدبلوماسي، واعتبار تظاهرها بالرغبة في الدبلوماسية مجرد 'لعبة' أو 'استعراض زائف'."



المصدر: وکالة "ایرنا" الایرانیة.