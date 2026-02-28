الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها إلى مدن في الشرق الأوسط إثر الهجوم على إيران

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الخطوط الجوية التركية السبت تعليق رحلاتها إلى عشر دول في الشرق الأوسط، وذلك إثر الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران والتي دفعت دولا عدة إلى إغلاق مجالها الجوي.

وكتب المتحدث باسم الخطوط الجوية التركية يحيى أستون عبر منصة "إكس" أنه "تم إلغاء الرحلات الجوية إلى لبنان وسوريا والعراق وإيران والأردن حتى الثاني من آذار/مارس"، بينما عُلقت الرحلات الجوية إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ليوم السبت.