في اتصالٍ هاتفي مع فؤاد حسين.. طهران تُبلغ بغداد بعزمها ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في تطور لافت للأحداث المتصاعدة في الشرق الأوسط، أبلغت طهران العاصمة بغداد، اليوم السبت (28 شباط 2026)، بعزمها استهداف القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة، كرد على الهجمات الأخيرة التي طالت الأراضي الإيرانية، فيما حذر العراق من خطورة الانزلاق نحو حرب شاملة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من نظيره الإيراني عباس عراقجي، لبحث التداعيات العسكرية الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني خلال الاتصال تفاصيل الموقف العسكري لبلاده عقب الهجمات الأخيرة، مشدداً على أن طهران "ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن نفسها".

وكشف عراقجي أن الرد الإيراني المرتقب سيقتصر حصراً على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، موجهاً رسالة تطمين مفادها أن "هذه الضربات لن تستهدف الدول التي تستضيف تلك القواعد، بل تقتصر على المواقع العسكرية الأمريكية فقط".

من جانبه، أبدى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين موقفاً حازماً تجاه التطورات، مجدداً رفض بغداد القاطع لتصاعد الأعمال العسكرية في المنطقة.

وأكد حسين لنظيره الإيراني أن "لغة الحرب واستخدام القوة لا يمكن أن تكون وسيلة ناجعة لحل الأزمات"، مشدداً على ضرورة الركون إلى الحوار والتهدئة كسبيل أمثل لتجنيب المنطقة ويلات الحروب، وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار شعوبها.