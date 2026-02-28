الحشد الشعبي يكشف تفاصيل القصف الجوي على جرف النصر

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في بيان رسمي، عن تعرض منطقة "جرف النصر" الواقعة شمالي محافظة بابل إلى استهداف جوي مباشر صباح اليوم السبت، مما أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف منتسبيها.

وذكر البيان أن المنطقة تعرضت في تمام الساعة 11:50 من صباح اليوم إلى عدة ضربات جوية مركزة.

وأكدت الهيئة أن الحصيلة الأولية للقصف أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، تم نقلهم على إثرها لتلقي العلاج.

وأكدت هيئة الحشد الشعبي أن الجهات المختصة باشرت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد طبيعة الضربات الجوية، فضلاً عن إجراء تقييم شامل للأضرار المادية والناجمة عن الاستهداف.

وشددت الهيئة في ختام بيانها على استمرار المتابعة الميدانية والأمنية الدقيقة للموقف، مشيرة إلى أنها ستوافي الرأي العام بمزيد من التفاصيل فور اكتمال التحقيقات الجارية.