تزامناً مع التطورات الإقليمية.. "الداخلية الإماراتية" تعلن أقصى درجات الجاهزية وتُحذر من الشائعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة.

مؤكدة اتخاذها كافة التدابير الاحترازية بالتنسيق العالي مع الأجهزة المعنية في الدولة.

وشددت الوزارة في بيان رسمي، على أن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة يمثل "أولوية قصوى لا تهاون فيها".

مشيرةً إلى أنها تتابع الموقف الإقليمي عن كثب وعلى مدار الساعة لضمان استقرار الأمن الداخلي.

وتعهدت بوضع الجمهور الكريم في صورة أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية يجب اتباعها فور صدورها.

وفي سياق متصل، حذرت "الداخلية الإماراتية" بشدة من الانجرار وراء حرب المعلومات، مهيبةً بالجمهور استقاء الأخبار من المصادر والمنصات الرسمية المعتمدة في الدولة حصراً.

ودعت الوزارة الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية عبر تجنب تداول الشائعات أو المعلومات مجهولة المصدر، مؤكدة على أهمية التعاون التام مع الجهات المختصة والالتزام الدقيق بتعليماتها.