الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجمات صاروخية وتؤكد استقرار الأوضاع الأمنية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع القطرية، في بيان رسمي، عن نجاح قواتها الدفاعية في التصدي لسلسلة من الهجمات الصاروخية التي حاولت استهداف أراضي الدولة، مؤكدة إحباط الهجوم بشكل كامل.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن المنظومات الدفاعية تمكنت من التعامل بكفاءة عالية مع الصواريخ المهاجمة، حيث تم اعتراضها وإسقاطها جميعاً قبل وصولها إلى أراضي الدولة أو تحقيق أهدافها.

وطمأنت وزارة الدفاع المواطنين والمقيمين بأن "الأوضاع الأمنية في كافة أرجاء البلاد مستقرة تماماً وتحت السيطرة الكاملة"، مشددة على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات محتملة وحماية سيادة الدولة وأمنها.