الحرس الثوري يستهدف 4 قواعد أميركية في قطر والكويت والبحرين والإمارات

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن مصادر عسكرية، تعرض أربع قواعد عسكرية أمريكية رئيسية في منطقة الخليج لهجوم صاروخي مكثف شنه الحرس الثوري الإيراني صبيحة اليوم السبت.

ووفقاً للوكالة، فإن الهجوم استهدف منشآت وقواعد تابعة للقوات الأمريكية في كل من قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

يأتي هذا الإعلان في ظل تقارير ميدانية متواترة عن سماع دوي انفجارات وتفعيل لمنظومات الدفاع الجوي في عدة عواصم خليجية، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من القيادة المركزية الأمريكية حول حجم الأضرار أو الإصابات الناجمة عن هذا الاستهداف الواسع.